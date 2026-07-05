Ежедневные привычки, которые могут продлить жизнь: что советует эксперт

Какие ежедневные привычки могут продлить жизнь / © Credits

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Многие люди ищут способы оставаться здоровыми, активными и выглядеть моложе. Однако для этого не всегда нужны дорогостоящие косметические процедуры или сложные программы.

Об этом говорится в материале UNILAD.

Молекулярная биология Никола Конлон, специализирующаяся на клеточном старении, объяснила, что простые ежедневные привычки могут помочь продлить здоровую часть жизни.

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По ее словам, у человека есть не только фактический возраст, но и биологический. Он показывает, насколько "стар" организм изнутри и как быстро стареют клетки.

Есть больше растительной пищи

Одним из ключевых факторов здорового старения эксперт назвала питание.

По словам Конлона, рацион должен поддерживать здоровье кишечника, ведь это влияет на уровень воспаления в организме.

Низкий уровень воспаления является одним из важнейших факторов здорового старения.

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Эксперт советует есть больше растительной пищи: овощей, фруктов, орехов, семян, трав, специй, а также употреблять чай и кофе.

Также она рекомендует добавлять в рацион растительные источники белка, в частности бобовые и чечевицу.

Поддерживать близкие отношения

Еще одна важная привычка – поддерживать качественные социальные связи.

Раньше многие считали, что бокал вина может способствовать долголетию. Однако, по словам эксперта, польза может быть не в самом алкоголе, а в социальном факторе, когда человек проводит время с близкими и чувствует себя частью сообщества.

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Конлон сослалась на исследование Гарвардского университета, показавшее: качество отношений является одним из важнейших факторов для продолжительной и здоровой жизни.

Ходить в сауну

Сауна также может иметь пользу для организма.

Эксперт объяснила, что влияние высокой температуры активирует в клетках так называемые белки теплового шока. В ответ организм запускает процессы обновления и может снижать уровень воспаления.

По словам Конлона, подобный эффект могут иметь и холодовые процедуры, например ледяные ванны, ведь они активируют другие защитные механизмы организма.

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В то же время она отметила, что доказательств пользы холодовых процедур пока меньше.

Снижать уровень стресса

Эксперт также отмечает важность контроля стресса.

Хронический стресс может оказывать негативное влияние на организм и ускорять процессы старения. Поэтому регулярный отдых, качественный сон, общение с близкими и расслабление могут быть не менее важны для здоровья, чем питание или физическая активность.

По словам специалиста, именно сочетание простых ежедневных привычек может помочь поддержать здоровье, снизить биологический возраст и продлить активную часть жизни.

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