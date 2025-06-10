Ежедневный арсенал РФ: сколько ракет и дронов-камикадзе могут запускать оккупанты

Последствия российской атаки. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Российская Федерация ежемесячно производит более сотни ракет всех типов, а также от 200 до 400 ударных беспилотников "Шахед" ежедневно.

Такую оценку озвучил в эфире "Эспрессо" майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Сейчас россияне производят свыше сотни ракет всех типов ежемесячно — это “Искандеры”, Х-101, то есть как крылатые, так и баллистические ракеты. Например, 30–40 ракет типа Х-101 они производят в месяц. Это значит, что россияне могут производить около 3–4 ракет в день", — заметил Гетьман.

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Он подчеркнул, что такая "дневная норма" позволяет россиянам фактически каждый день наносить удары этими ракетами по Украине.

Алексей Гетьман добавил, что, учитывая возможности использования северокорейских ракет КН-23, количество ежедневных пусков может достигать пяти.К этому следует добавить способность врага производить "несколько сотен" "Шахедов" в день, что позволяет им запускать от 200 до 400 таких дронов в сутки.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты могут как совершать ежедневные атаки этими средствами, так и накапливать их для массированных обстрелов.

Напомним, во время состоявшейся во вторник ночной атаки российских войск 10 июня украинская противовоздушная оборона успешно обезвредила 284 вражеских целя в небе над Украиной.

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