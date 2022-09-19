Ежедневный "крестный ход" и готовые результаты "голосования": как Россия планировала присоединять Харьковщину

Перед проведением фейковых голосований они планировали организовывать на оккупированной территории ежедневные "крестные ходы" и даже подготовили результаты "голосования".

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс Реалии.

Журналисты получили доступ от украинских спецслужб к секретным документам российских спецслужб. В них говорилось, что в Кремле разработали так называемую "Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав РФ".

Там указано, что участие в референдуме должны принять 142 тыс. жителей оккупированной Харьковщины. Из них 100 тыс. должны проголосовать за вхождение в РФ.

Оккупанты учитывали те факторы, что на Харьковщине много проукраинских граждан, поэтому им обещали "улучшение жизни" и неизбежность присоединения всей Харьковщины к государству-агрессоре. Лозунги, под которыми должны были проходить фейковые референдумы — "Россия здесь навсегда" и "Скажи России да".

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Также россияне планировали организовывать перед фейковыми референдумами ежедневные "крестные ходы", которые должны проходить с 1 по 6 ноября. Они даже написали для этого "гимн": "Скажи России да. Перед Богом мы один народ".

Напомним, оккупанты перенесли псевдореферендумы на "неопределенный срок ".

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