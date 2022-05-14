"Ежесекундно вы в мыслях и сердцах каждого из нас": украинские полярники призвали спасти защитников Мариуполя (видео)

"Ежесекундно вы в мыслях и сердцах каждого из нас": украинские полярники призвали спасти защитников Мариуполя (видео)

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" присоединились к всемирной акции по поддержке защитников Мариуполя "World4Mariupol".

Команда 27-й Украинской антарктической экспедиции поддерживает каждого воина, защищающего наши рубежи на территории "Азовстали".

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр в Facebook.

"Мы ценим и гордимся вашей военной доблестью, преданностью народу Украины, несгибаемостью, что за пределом человеческих возможностей. Ежесекундно вы в мыслях и сердцах каждого из нас. Станция "Академик Вернадский" с вами! Антарктида с вами! Весь мир с вами! Мариуполь – это Украина!", — подчеркнули участники экспедиции.

Напомним, 14 мая вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинские власти готовятся подписать документ об эвакуации из "Азовстали". Он может быть заключен через посредство Китая или Турции. Также его должны подписать представители "Красного креста".