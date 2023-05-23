Ежесуточно до двух километров: в ВСУ рассказали о продвижении Украины в районе Бахмута

Силам обороны удалось занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражение по группировке врага в Бахмуте.

ВСУ держат небольшой плацдарм в Бахмуте Донецкой области, где идут горячие бои. Также у украинских Сил обороны есть продвижение по флангам.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью "РБК-Украина".

"Генерал Сырский исповедует принцип активной обороны. У нас там нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но, где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия, мы проводим контратаки и двигаемся", – констатировал он.

Также читайте Зеленский приехал на фронт (фото)

По данным Череватого, в течение недели ВСУ удалось продвигаться до двух километров в сутки.

"За последние сутки (22 мая – ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражения по группировке врага в Бахмуте", – констатировал он.

Что ВСУ контролируют в Бахмуте

Череватый подтвердил, что в Бахмуте ВСУ держат ряд зданий и у наших военных еще есть там фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города. Спикер Восточной группировки войск ВСУ признал, что речь идет именно о районе "Літака".

"Подробно сказать не могу. Это небольшой плацдарм, который мы удерживаем для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все необходимое для обороны", — сказал Череватый.

Полковник ВСУ подчеркнул, что украинское военное командование, в отличие от оккупантов, не придумывает "какие-то легенды, что это большое наступление и тому подобное", потому что "это проходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении".

"Почему она успешная? Потому что мы достигли главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", — подытожил Череватый.

Напомним, ситуация на Бахмутском направлении стабилизируется. По данным Минобороны, украинские военные взяли город в полуокружение, а оккупанты потеряли часть господствующих высот вокруг города. По словам самих военных, ситуация в городе – критическая, но находится под контролем. Идут тяжелые непрекращающиеся бои, работает тяжелая артиллерия противника, работает пехота, стрелковое оружие.