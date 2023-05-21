"Езжай к Путину, а не отсиживайся": между казашкой и россиянкой вспыхнул конфликт из-за войны в Украине

Казашко призвали россиянку ехать в Путин и заступаться за него и свое войско, а не отсиживаться в Казахстане.

В Казахстане между местной жительницей и россиянкой возник конфликт.

Видео появилось в Сети.

Скандал разгорелся на фоне войны в Украине. В частности, казашка рассказала о своем отношении к россиянам ее землякам.

"Русские фашисты, оккупанты, которые за деньги убивают, насилуют, воруют, мародерят чужие государства. Крым – украинский! Мы, казахи, за счастье украинцев и за счастье своих детей", – отметила она.

В заключение женщина обратилась к своей оппонентке: "если ты такая фашистка и террористка, иди, чего ты здесь сидишь?"

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Казашко призвали россиянку ехать в Путин и заступаться за него и свое войско, а не отсиживаться в Казахстане.

"Жду, когда все государства поделятся и останется у России маленький Урал. Вскоре так будет", — подчеркнула женщина.

Напомним, в одном из заведений Белой Церкви в Киевской области произошел скандал из-за исполнения под караоке песен российских исполнителей.

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