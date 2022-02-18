"Езжайте к нам": Верещук заверила жителей ОРДЛО, что Украина позаботится о них

"Езжайте к нам": Верещук заверила жителей ОРДЛО, что Украина позаботится о них

По словам министра, если жители оккупированных территорий боятся за свою жизнь в ОРДЛО, то могут уехать на подконтрольные правительственные территории. А власть обеспечит их всем необходимым.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированного Донбасса вместо России выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.

Об этом глава Минреинтеграции заявила во время брифинга.

"У нас есть представительство на местах. Мы понимаем, что происходит, и контролируем процесс, который может происходить вскоре", — отметила она.

Верещук сообщила, что в Кабмине разработаны и утверждены планы гуманитарного реагирования на случай обострения ситуации на Донбассе. По словам министра, власти хоть и надеются, что этот план не понадобится, но знают, как организовать гуманитарные коридоры для гражданского населения, которое захочет покинуть оккупированные территории. Она призвала международное сообщество помочь Украине в решении этих гуманитарных вопросов.

"Только "Станица Луганская" функционировала как полноценное КПВВ, но произошел обстрел. Для чего это делается? Чтобы запугать мирное население. Чтобы даже этот единый коридор не использовался ими", — сказала Верещук.

Министр обратилась к жителям ОРДЛО, которые "боятся за себя и своих детей, и решают, что им сейчас делать".

"Езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ, или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтобы вы имели где жить, что кушать, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни", — говорит Верещук.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, будет ли Украина вести прямые переговоры с главарями "ЛДНР".

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