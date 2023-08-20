F-16 для Украины: Ермак рассказал подробности визита в Нидерланды

В Нидерландах завершили важную работу, которая ускорит процесс получения самолетов по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и его командой. Как следствие – 42 самолета F-16 будет в Украине после тренировки наших пилотов.

Об этом сообщил в Сети руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



"На этом фото я стою со своим коллегой, советником Премьер-министра Нидерландов по внешней политике и обороне Марка Рютте, Джеффри ван Левеном у самолета F-16", — написал он.

Ермак добавил, что завершена важная работа, которая ускорит процесс получения самолетов Украиной.

Напомним, в воскресенье, 20 августа Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. будет обсуждать поставки F-16. Отмечалось, что главный вопрос этого рабочего визита – F-16 для Украины.

Также Зеленский сфотографировался у F-16 с премьером Нидерландов Марком Рютте и заинтриговал анонсом о получении истребителей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : Важные новости из Нидерландов! Зеленский ведет переговоры за закрытыми дверями

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.