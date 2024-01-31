F-16 для Украины: глава Минобороны Нидерландов ошеломила заявлением

В Нидерландах уверены, что передадут истребители уже в этом году.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина может получить F-16 уже в этом году.

Об этом она сказала по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского Союза, которая проходит в Брюсселе сегодня, 31 января.

“Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно трудятся украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом”, — сказала Оллонгрен, комментируя сроки передачи F-16 Украине.

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В Нидерландах уверены, что смогут передать Украине истребители F-16 в этом году, однако, точного срока еще нет.

"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", — сказала она.

Ранее мы писали, что украинские пилоты будут проходить подготовку в Соединенных Штатах на истребителях F-16 до конца 2024 года.

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