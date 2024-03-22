F-16 для Украины: к появлению новых истребителей на фронте готовятся и союзники, и враги

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что появление истребителей четвертого поколения F-16 в Украине окажет решающее влияние на поле боя. Однако к этому событию готовятся не только украинские пилоты, но и западные союзники, и россияне.

Об этом Бауэр заявил в интервью АрмияInform.

"Они [F-16 – ред.], безусловно, будут иметь влияние. Но, как это всегда бывает на войне, ситуация имеет две стороны. Россияне также думают о моменте, когда F-16 появятся в Украине. Они готовятся к этому", – предупредил Роб Бауэр.

Адмирал добавил, что одного обучения пилотов и техников недостаточно. Необходимо также соблюдать правила обслуживания самолетов.

"Запчасти нужно менять через определенное количество летных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. И вопрос не только в средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", – подчеркнул он.

По словам Бауэра, не менее важный вопрос – оружие для F-16. Правительство Нидерландов уже выделило средства на закупку авиационных боеприпасов, другие партнеры Украины также работают над этим.

"Союзники хотят сделать из передачи Киеву истребителей успешную операцию. Нужно учитывать не только подготовку людей, но и цепочки поставок и логистику. Ведь, если через две недели закончатся запчасти и самолеты не смогут летать, то начнут говорить, что F-16 плохие самолеты. А это неправда!", – отметил адмирал НАТО.

Напомним, Украина может получить обещанные F-16 уже этим летом. Речь идет об истребителях от Дании и Нидерландов.

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