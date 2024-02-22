F-16 для Украины: какие ракеты позволят наносить удары за 900 км от границы

Учитывая, что пока неизвестно, какие именно ракеты Украина получит вместе с истребителями F-16, существуют разные сценарии их использования украинской армией.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник объяснил, что лучшим вариантом ракет для F-16 в Украине будут те, которые могут бить до 900 километров.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"На мой взгляд, лучшая ракета, которая идет в комплектации к F-16 в режиме воздуха-земля – это AGM 158 JASSM, которая может наносить удары до 900 километров вглубь. Это очень много, это вся логистика и военная инфраструктура попадают под угрозу. Самолет может даже не приближаться к зоне поражения вражеских зенитно-ракетных комплексов. Особенно, что касается части Крымского полуострова. Такими ракетами там можно перепахать все что угодно", – рассказал Черник.

Он добавил, что такие ракеты есть только на американских складах. В них их – около 5 тысяч единиц. Но в то же время возникает вопрос, готов ли Белый дом поставить Украине такой тип оружия.

Черник также прокомментировал слова заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что без американской помощи Киев предстанет перед выбором, за какие населенные пункты бороться с учетом имеющихся ресурсов.

"Это внутриполитический американский продукт. В стратегическом смысле есть понимание у обеих партий, что Украине надо предоставлять деньги. Но никто не может отменить внутриполитическую конъюнктуру, которая свелась вокруг одного человека — Трампа. Нет там никаких национальных интересов", – сказал эксперт

Однако он все же верит, что США проголосуют за выделение Украине необходимого пакета помощи.

"Ведь самые мощные лоббисты, существующие на американском континенте, это военно-промышленный комплекс. Они сильнее нефтяных и газовых лобби вместе взятых. Они почувствовали вкус огромных денег и я думаю, они найдут ключи если не к самому Трампу, то к его окружению, которое сможет его притормозить и помощь будет проголосована", – объяснил эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

Ранее представитель воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что истребители могут появиться на территории нашего государства в июне, однако оценивать сроки пока сложно.

В частности, Дания сообщила, что Украина может рассчитывать на получение первых истребителей F-16 уже этим летом. Сейчас идет соответствующая подготовка. Однако окончательная передача первого датского самолета F-16 зависит, в частности, от полной подготовки украинских пилотов, обслуживающего персонала, от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по этому поводу заявил, что по международному праву Украина может наносить удары по военным целям в России с применением истребителей F-16, которые получит от союзников.

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