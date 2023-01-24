Истребители F-16 для Украины: полковник ВСУ назвал их преимущества

Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, могут использоваться для поддержки наступления ВСУ, а также нести на борту ракеты ПВО. F-16 способны подавить практически любой российский военный самолет 4-го поколения.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Самолеты F-16 - многоцелевые истребители 4-го поколения. Хорошая машина, летает она около четырех десятков лет. Берет на борт достаточно и бомбового, и ракетного вооружения. Может работать для поддержки наземных частей в наступлении, используя управляемые и неуправляемые авиабомбы, ракеты, реактивные снаряды", - рассказал эксперт.

По его словам, F-16 может также работать как летающая платформа для переноса ракет противоракетной и противовоздушной обороны.

"Именно F-16 может работать с ракетами, которые мы уже используем в наземных комплексах NASAMS и Iris-T... К дальности ракет до 40 км добавляется боевой радиус самого истребителя - 1000 км. Потому можно говорить, что такая летающая платформа подтверждает свое название - многоцелевой истребитель, который может использоваться практически во всех режимах", - отметил он.

Как сообщил Свитан, больше двух десятков стран имеют эти самолеты в эксплуатации.

"F-16 считается одним из самых продвинутых самолетов четвертого поколения во всем мире. Очень хорошие идут о нем отзывы - надежный, особенно крайние модификации. Он в течение 30 лет проходил серию модификаций. Сегодняшние модификации могут работать с новейшими ракетами, с новейшими системами вооружений. Эти модификации подавят практически любой российский самолет 4-го поколения", - заявил эксперт.

Напомним, что Нидерланды заявили о готовности рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит соответствующий запрос.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заверил, что решение Нидерландов передать Украину свои истребители F-16 встретит широкую поддержку в Соединенных Штатах.

Советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для поставок Украине истребителей F-16 препятствий нет. Осталось провести логистические переговоры – когда и сколько самолетов получит Украина.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что передача F-16 Украине – это вопрос времени.

"Скорее всего, к весне мы получим западную авиацию в состав сил обороны Украины", - прогнозирует Жданов.

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