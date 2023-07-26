F-16 для Украины: Запад еще не согласовал детали подготовки пилотов

Западные партнеры пока не согласовали план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом изданию Politico сообщили три американских чиновника, знакомых с обсуждениями.

Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран для поддержки обучения, но до сих пор ни одна страна публично не объявила об отправке самолетов в Украину.

Пока Украина усиливает давление на союзников, чтобы они как можно быстрее отправили F-16. После выхода России из "зернового соглашения" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что самолеты могут помочь защитить "зерновой коридор".

Одно из предложений по учениям предусматривает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для тренировок на базе 162-го авиакрыла — подразделения Воздушной Национальной гвардии, расположенного в Тусоне, штат Аризона. Там уже учат иностранных партнеров на F-16. Но, по словам двух американских чиновников и европейского чиновника, у этой идеи нет широкой поддержки.

Другой план – отправить американских военных пилотов в Европу для обучения украинцев. Два американских чиновника заявили, что окончательных решений пока нет.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", — сказал собеседник Politico.

Напомним:

Министр обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 могут начать летать в небе Украины до весны 2024 года. Однако он отметил, что это – "оптимистические прогнозы".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина получит американские истребители F-16, однако уйдут месяцы, прежде чем ВСУ смогут их применить на поле боя.

16 июля в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден "дал зеленый свет" странам Европы на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Соответствующие тренировки могут стартовать уже через две недели.