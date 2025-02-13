F-16 и производство ПВО в Украине: Умеров и министр обороны Бельгии обсудили усиление Воздушных сил ВСУ

По словам Рустема Умерова, основной темой встречи с министром обороны Бельгии Тео Франкеном стало усиление Воздушных сил Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном.

Об этом он сообщил в Facebook в четверг, 13 февраля.

"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением. Перед ним стоят серьезные вызовы, и я благодарен за его готовность продолжать поддержку Украины и наших Вооруженных сил", — рассказал он.

По словам главы МОУ, основной темой их встречи стало усиление Воздушных Сил Украины:

Программа F-16 и ее дальнейшая реализация.

Возможности локализации обслуживания самолетов в Украине.

Подготовка украинских пилотов и технического персонала.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен / Фото: Рустем Умеров

Кроме того, стороны сосредоточились на вопросах ПВО:

Усиление защиты нашего неба.

Снабжение и локализация производства систем ПВО в Украине.

Новые совместные оборонные проекты и их финансирование.

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Рустем Умеров

"Благодарю Бельгию и лично Тео Франкену за активное участие в коалициях способностей и укрепление нашего оборонного сотрудничества", — отметил Рустем Умеров.

Ранее Умеров заявил, что Украина не откажется от своего стремления стать членом НАТО после категоричного заявления нового главы Пентагона Пита Гегсета о том, что желание Украины стать членом НАТО нереалистично.

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