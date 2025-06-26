- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 3825
- Время на прочтение
- 1 мин
F-16, Mirage и советские "сушки": Игнат об уникальной тактике Воздушных сил
Воздушные силы Украины эффективно используют F-16, Mirage и советские самолеты для уничтожения «Шахедов» и ракет. Юрий Игнат раскрыл детали гибридного авиапарка.
На сегодняшний день парк Воздушных сил состоит из самолетов западных образцов — F-16 и Mirage, а также советской авиации — Миг-29, Су-27, Су-24 и Су-25.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Radio NV.
«Противник испытывает болезненные удары от работы украинских летчиков. F-16 и Mirage — они стали очень эффективными средствами противовоздушного боя. пушки, под которые вообще не был назначен самолет F-16, чтобы уничтожать „Шахеды“, — сказал он.
Игнатий добавил, что украинские пилоты применяют эти пушки в случае, когда под крылом заканчиваются запасы ракет AIM-9. В то же время, он добавил, что никто в Украине не списывает советскую авиацию, которая регулярно проходит восстановительные работы.
«Чтобы они продолжали работать для уничтожения противника, применяя французские Hammer, американские GBU-39, GBU-62 и другие средства воздушного нападения, назовем их все одним словом — КАБы. Те же КАБы, что запускает Россия по нам. Такие же КАБы, только западного производства, очень эффективны, точны, летят, куда нужно», — резюмировал Игнат.
Ранее Юрий Игнат отмечал, что для эффективной работы Украине необходим авиационный парк, в котором будет около 200 самолетов разных типов.
Напомним, Юрий Игнат предупредил о новой тактике врага во время массированных атак Украины.