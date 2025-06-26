F-16, Mirage и советские "сушки": Игнат об уникальной тактике Воздушных сил

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат / © АрмияInform

На сегодняшний день парк Воздушных сил состоит из самолетов западных образцов — F-16 и Mirage, а также советской авиации — Миг-29, Су-27, Су-24 и Су-25.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Radio NV.

«Противник испытывает болезненные удары от работы украинских летчиков. F-16 и Mirage — они стали очень эффективными средствами противовоздушного боя. пушки, под которые вообще не был назначен самолет F-16, чтобы уничтожать „Шахеды“, — сказал он.

Игнатий добавил, что украинские пилоты применяют эти пушки в случае, когда под крылом заканчиваются запасы ракет AIM-9. В то же время, он добавил, что никто в Украине не списывает советскую авиацию, которая регулярно проходит восстановительные работы.

«Чтобы они продолжали работать для уничтожения противника, применяя французские Hammer, американские GBU-39, GBU-62 и другие средства воздушного нападения, назовем их все одним словом — КАБы. Те же КАБы, что запускает Россия по нам. Такие же КАБы, только западного производства, очень эффективны, точны, летят, куда нужно», — резюмировал Игнат.

Ранее Юрий Игнат отмечал, что для эффективной работы Украине необходим авиационный парк, в котором будет около 200 самолетов разных типов.

