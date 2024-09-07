F-16 не помогут: эксперт объяснил, как Украине защищаться от российских баллистических ракет

Алгоритмы действий F-16 в настоящее время и технологии не позволяют уничтожать баллистические ракеты.

Украина должна использовать предоставленные партнерами комплексы Patriot и Samp-T против баллистических ракет, запускаемых Россией, поскольку истребители F-16 не могут справиться с этой задачей.

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Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап, передает РБК-Украина.

"Против баллистики действует только Patriot и только Samp-T. И все. У нас других систем нет. F-16, как любой другой самолет, не может сбивать баллистические ракеты. Нет таких самолетов. Ни F-35, ни F- 22 не имеют такого вооружения, чтобы сбивать баллистические ракеты", – рассказал эксперт.

Он отметил, что алгоритмы действий самолетов в настоящее время и технологии не позволяют уничтожать баллистические ракеты.

"Баллистические ракеты сбивают баллистическим ударом, то есть прямым ударом по ракете", — объяснил Криволап.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия планирует новые удары по украинской энергосистеме.

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