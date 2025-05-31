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F-16 появились в Украине слишком поздно: немецкий генерал назвал печальные последствия
Мероприятие оказалось неспособным оперативно предоставить Украине самолеты в нужном количестве.
Современные истребители F-16 появились в Украине слишком поздно. Тогда война перешла в фазу активного использования беспилотников.
Об этом заявил генерал Бундесвера в отставке Райнхард Вольски в программе "Студия Запад" на телеканале " Эспрессо ".
По его словам, одно из ключевых отличий между началом войны 2022-го и нынешней ситуацией потому, что тогда Воздушные силы ВСУ не имели возможности наносить удары в глубь территории РФ, ведь не имели необходимых средств.
Вольски отмечает: наступательные возможности, в частности F-16, появились слишком поздно.
"Воздушные операции остаются одним из ключевых элементов современной войны в рамках комплексного оперативного подхода. Запад, как свидетельствует и публичная информация, и личные наблюдения, оказался неспособен оперативно предоставить Украине необходимые самолеты в нужном количестве. Процесс обучения пилотов растянулся во времени, а интегрированные военно-воздушные силы так и не были.
Он называет это серьезной стратегической потерей, ведь эти возможности могли бы радикально изменить ситуацию на фронте. В частности, наносить системные удары по целям в глубине российской территории.
"К сожалению, этого не произошло. Удары осуществлялись лишь эпизодически и в ограниченном объеме, что, безусловно, разочаровывает", - подытожил Вольские.
Как сообщалось, российская компания Fores, специализирующаяся на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей (около $200 000) двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к уничтожению первого американского истребителя F-16 в Украине.
Издание пишет, что с момента передачи F-16 в августе 2024 года Украина потеряла по меньшей мере три таких истребителя, двое пилотов погибли.