F-16 уже скоро закроют "окно возможностей" для российского наступления — эксперт

Эксперты говорят, что F-16 существенно изменит ситуацию с доминированием РФ в воздухе.

Иван Варченко, военнослужащий ВСУ и эксперт по национальной безопасности, убежден, что появление американских истребителей F-16 в украинском небе способно свести на нет доминирование российской авиации над линией фронта.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Варченко, вражеские самолеты, чтобы применять управляемые авиационные бомбы (КАБ) должны приближаться к линии фронта на расстояние 40-50 км при благоприятном ветре. А ракеты AIM-120, которыми оснащены F-16, способны поражать цели на расстоянии 180 км и более, а системы разведки этих истребителей работают на расстояние до 300 км.

Эксперт отметил, что россияне готовились к появлению F-16 в Украине последние полтора года, укрепляя свои системы противовоздушной обороны. Однако, по его мнению, это не помешает существенно снизить эффективность российской авиации над линией фронта.

"Чувствовать себя хорошо и спокойно российские агрессоры с КАБами над линией фронта точно не смогут, потому что это будет существенное средство, которое будет уничтожать десятками, а может и сотнями", — подчеркнул Варченко.

В то же время он отметил, что F-16 не является "волшебной пилюлькой", которая мгновенно решит все проблемы на фронте. Эксперт отметил необходимость увеличения количества стандартных систем ПВО, которые можно приблизить к линии фронта, что также ограничит возможности российской авиации.

Иван Варченко выразил уверенность, что россияне пытаются максимально использовать свое текущее окно возможностей, пока F-16 не появилось в Украине. Однако, по его мнению, это окно закроется в ближайшие месяцы.

Напомним, продолжается один из завершающих этапов подготовки украинских пилотов на современных истребителях F-16. Однако спикер Воздушных сил Илья Евлаш говорит, что появление самолетов в Украине будет неожиданностью.

Читайте также: