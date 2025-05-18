F-16 уже в пути, но детали засекречены: что известно о поставках 2025 года

F-16. / © Associated Press

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Украина может получить около трех эскадрилий истребителей F-16 до конца 2025 года. В то же время, точное количество самолетов называть не стоит, ведь это может сыграть на руку врагу.

Об этом в эфире Radio NV заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, сейчас Украина уже действует с учетом тактики использования отдельных видов вооружения, и раскрытие деталей может предоставить противнику дополнительную информацию.

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"F-16 - это не панацея. Понятно, что хотелось бы, чтобы они были самые современные. Но понимаем, что получаем то, что Европа передает нам. Но тем не менее, это самолет, который может более интересно выполнять некоторые задачи", - отметил эксперт.

Храпчинский подчеркнул, что рассчитывать только на F-16 не стоит, ведь результат дает комплексное использование разных систем вооружения. Он также напомнил, что для эффективного применения JDAM-боеприпасов сначала нужно обезвредить вражескую ПВО, в частности, ракетами HARM или FPV-дронами.

Напомним, ночью против 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.