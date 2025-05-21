F-16 в Украине не являются "бессмертными": авиаэксперт объяснил, почему потери техники неизбежны

Истребитель F-16.

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Американские F-16, которые Украина начала активно использовать в боевых условиях, не имеют гарантий выживания, как и любой другой боевой самолет.

Об этом заявил военный аналитик Анатолий Храпчинский в интервью OBOZ.UA, комментируя недавнюю потерю одного из таких истребителей.

"Мы уже теряли Су-24, МиГ-29, Су-27 - боевые самолеты, работающие в самой высокой зоне риска. Война - это всегда о потерях. Неважно, насколько технологична машина, это не гарантия ее бессмертия", - отметил эксперт.

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По его словам, каждая боевая задача с участием F-16 — это сверхсложная операция, которая проходит не в безопасном тылу, а вблизи линии фронта.

"Эти самолеты работают под постоянным риском поражения со стороны российских систем ПВО большой дальности, таких как С-400, а также в условиях активной работы радиоэлектронной борьбы", - пояснил Храпчинский.

Несмотря на потерю самолета, он отмечает: самым важным в таких ситуациях остается жизнь пилота.

"Главное - сохранить людей, умеющих на ней воевать. Технику мы еще получим или купим", - подчеркнул эксперт.

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По его мнению, сейчас война переходит в новую фазу, где первостепенное значение имеет не количество машин, а эффективность их применения.

"Мы уже не просто ждем технику – мы выходим на уровень тактики и стратегии ее применения. И в таких условиях публичная арифметика – это подсказка врагу, а не обществу", – заявил Храпчинский.

"Нужно учиться говорить о результате, а не о количестве. Поэтому главное - не сколько, а как и когда. И в этом украинские пилоты уже дают свои первые правильные ответы".

Напомним, Ночью против 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.

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