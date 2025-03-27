F-16 выслеживают российские средства ПВО: детали от Forbes

Истребитель F-16. / © Lockheed Martin

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Современные истребители F-16 сбивают российские ударные беспилотники, глушат радары, сбрасывают высокоточные бомбы и, вероятно, используют свои системы самозащиты для обнаружения средств ПВО оккупантов.

Об этом сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

По его словам, среди находящихся на вооружении во всем мире тысяч F-16 некоторые самолеты специально оборудованы для разведки. У них есть камеры под фюзеляжем или под радарными контейнерами.

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"Но Украина, как известно, не получила ни одного из этих контейнеров", - отмечает Акс.

В то же время известно о примерно 16 самолетах F-16, которые обычно летают с ракетами класса воздух-воздух с инфракрасной наводкой AIM-9, ракетами класса воздух-воздух с радиолокационной наводкой AIM-120, планирующими бомбами и контейнерами РЭБ AN/ALQ-131, излучающими радиопомехи.

Модули AN/ALQ-131, программированием которых занимается группа специалистов ВВС США из Флориды, могут "дать на мгновение зону преимущества в воздухе для достижения цели, имеющей стратегическое значение и влияние", цитирует Акс представителя ВВС США.

Forbes пишет, что украинские F-16 могут оснащаться интегрированной системой дозирования Pylon Integrated Dispensing System и интегрированными электронными боевыми системами Pylon Integrated Systems: PIDS и ECIPS. Последняя содержит пассивную защиту, включая глушитель AN/ALQ-162 для поражения радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60.

Система оповещения подключается к системе управления радиоэлектронной борьбой, разработанной датской компанией Terma. Ее подключают к дисплею внутри кабины, а это показывает пилоту, где расположены вражеские радары по отношению к его самолету, пишет Акс.

"Если украинские пилоты F-16 выполняют задачи по электронной разведке, они, вероятно, в значительной степени полагаются на систему управления Terma", - отмечает аналитик.

По его словам, это новая и критически важная возможность для Украины.

"F-16 выполняют разведывательные миссии, засекают российские радары по их излучению, а затем приземляются, чтобы аналитики разведки могли использовать свежие разведданные для планирования удара", - добавил Акс.

Как сообщалось, Британия готова отправить истребители Typhoon в Украину в рамках миротворческой миссии по достижении соглашения о прекращении огня.