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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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F-35 будут защищать украинское оружие: что задумали Нидерланды и Норвегия

Нидерланды осенью отправят F-35 в Польшу для патрулирования маршрутов, по которым идет оружие в Украину. К миссии присоединится Норвегия.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
F-35 Нидерландов

F-35 Нидерланды. / © Фото из открытых источников

Нидерланды осенью разместят свои истребители F-35 в Польше для патрулирования воздушного пространства НАТО и охраны маршрутов, по которым оказывается помощь Украине.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети X.

Он отметил, что миссия начнется в сентябре и будет проходить совместно с Норвегией, которая уже объявила об отправке F-35.

"С сентября нидерландские истребители F-35 вместе с Норвегией будут патрулировать воздушное пространство НАТО в Польше. Таким образом мы будем держать Россию на расстоянии и защищать пути поставок в Украину", - написал Брекельманс.

Это решение является частью усиления усилий Альянса по укреплению восточного фланга и обеспечению тыловых логистических маршрутов, по которым идет военная и гуманитарная поддержка для Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о возобновлении поставок оружия для украинских сил.

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