РФ готовит четыре роты из больных гепатитом зеков для отправки на войну в Украину - ГУР

В результате катастрофических потерь и опасений протестов в крупных городах, которые могут возникнуть из-за объявления всеобщей мобилизации, РФ вынуждена использовать всех больных заключенных для ведения войны.

В России решили создать штурмовые подразделения из заключенных, имеющих гепатит В и С, и отправить их на войну в Украину.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР рассказали, что для укомплектования подразделений из заключенных, инфицированных гепатитом, в России был утвержден специальный порядок приема в оккупационную армию. В документе таких лиц обозначается как «контингент С».

Сообщается, что перед отправкой на фронт заключенным с гепатитом в колониях должны формально прививаться против гепатита «В» и проводить курс терапии для гепатита «С». В российских тюрьмах и следственных изоляторах центрального военного округа около 10 тысяч осужденных имеют гепатит, из которых только 15% добровольно согласились воевать.

Россия формирует четыре штурмовых роты и две роты резерва из заключенных, больных гепатитом, в составе мотострелковых полков 27-й и 15-й бригад. Эти подразделения, названные В-С в честь типов гепатита, планируют размещать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. ГУР отмечает, что большие потери и опасения протестов в городах заставляют кремль мобилизовать даже больных заключенных для участия в войне.

Напомним, российская армия, вероятно, накопила около 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине. Сейчас враг в основном использует для атак дроны "Shahed".

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