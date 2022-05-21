Фагот показал, как выглядит Северная Салтовка в Харькове: "Город не узнать"

Фагот показал, как выглядит Северная Салтовка в Харькове: "Город не узнать"

Участник группы "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта, вступивший в силы территориальной обороны ВСУ, находится в Харькове.

Район Северная Салтовка очень сильно пострадал от российских захватчиков.

В частности, из-за обстрелов разрушены более половины домов. Артист показал на странице в Instagram, как сейчас выглядит эта часть города.

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Также звезда поделился, что встретился в Харькове со своим звездным коллегой, лидером украинской рок-группы Green Grey Андреем Яценко.

"Харьков собирает друзей... Жаль, что в таких обстоятельствах... Но соберемся еще много раз после поражения врагов", — прокомментировал знаменитость.

В комментариях юзеры написали: "Город не узнать", "Как тяжело видеть свой родной город", "Сейчас главное победа, а славный город отстроим".

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал о ситуации в Харьковской области. Артист отметил, что то, что украинские бойцы идут в контрнаступление, его очень радует.

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