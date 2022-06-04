Фагот рассказал о зарубах с братом из Харькова, который является поклонником "русского мира"

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, с началом войны записался в ряды территориальной обороны Киева.

В конце мая Фагот неделю провел в родном Харькове. Как Олег Михайлюта рассказал в интервью российскому YouTube-каналу "Бакалейко и Катаев", он был в Харькове тогда, когда оккупанты его бомбили.

"Прилеты были регулярные, ПВО у нас прекрасное, мы на него молимся и радуемся этому. Но, тем не менее, видел, как это все происходило. Слава богу, не вживую. Ведь вживую трудно выдержать, даже можно просто проехать по Буче, Гостомелю, по Ирпеню – это уже стресс", — сказал Фагот.

С началом войны Фагот пошел в терроборону / Фото: instagram.com/fahot

Кроме того, он рассказал об обстановке в Харькове. По словам Михайлюты, там было много поклонников "русского мира", но с вторжением РФ на территорию Украины взгляды у людей изменились. Впрочем, признался Фагот, он до сих пор ссорится со старшим братом, живущим в Харькове и топящим за "русский мир":

"Харьков переосмысливает все, что он до этого думал. Потому что в Харькове были очень большие пророссийские настроения. И сейчас Харьков для себя открывает "русский мир" заново, точнее, он открывает его таким, какой он на самом деле – жестокий, беспощадный, кровожадный. "Русский мир" – равен убийца. И Харьков только сейчас начинает это понимать. Поэтому настроения там соответствующие. Среди тех людей, которые были проукраински настроены, среди тех людей, которые почему-то думали, что в решке может быть лучше, теперь все все понимают. У меня яркий пример мой старший брат. Вот с ним зарубы до этого момента идут. Есть люди, которые очень тяжело пробиваются, но, в основном, Харьков все понял, поэтому так и сражается", — отметил Фагот.

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