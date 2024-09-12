Факел-оккупант: дронщики из бригады имени короля Даниила устраивают россиянам зажигательные забеги (видео)

Особенно ярко удалось попасть в квадроцикл и мотоцикл, которые охватило пламя.

Воины батальона "Рарог" 24 механизированной бригады имени короля Даниила своими попаданиями поджигали не только вражескую технику, но и личный состав кафиров.

Видео боевой работы было опубликовано 12 сентября на канале батальона.

Особенно ярко удалось попасть в квадроцикл и мотоцикл, которые охватило пламя. Двое мотоциклистов, охваченные огнем, разбежались по собственным позициям.

"Одни россияне сюда лезут, другие убегают, для передвижения используют все, что движется: мотоциклы, квадроциклы, баги. А мы наказываем всех, кто пришел к нам с войной", – прокомментировали видео в бригаде.

Напомним, впервые в истории 10-й ОГШБр "Эдельвейс" пилотами 109-го ОГШБ с помощью FPV-дрона был уничтожен враждебный БпЛА типа крыло "Мерлин-ВР" прямо в воздухе. Это важное достижение для команды.

Воины батальона "Рарог" 24 бригады устроили оккупантам зажигательные забеги