Фактически городские бои: военный эксперт рассказал о ситуации в Авдеевке

В Авдеевке продолжаются бои фактически в районе застройки. Однако об оккупации города говорить рано.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии "24 канала", отметив, что частично городские бои характеризуют тем, что российские спецназовцы проникают в город и пытаются фактически идти вперед. Далее подходит вражеская пехота.

"Все это происходит во взаимодействии с российской авиацией. Активно используются FPV-дроны. Плюс они отрабатывают артиллерией. Не приходится говорить об оккупации. Определенный контроль российских войск появляется, но продолжаются боевые действия", – сказал военный эксперт.

Мусиенко добавил, что некоторые тактики, которые применяли во время обороны Бахмута, могут применяться и во время обороны Авдеевки. Все, чтобы уничтожать большое количество окупантов.

"Конечно, что они будут соединены, в частности, с тем, что нужно будет, пожалуй, определенные здания уничтожать. Если будет известно, что там враг находится. Задача, которая есть перед нашим контингентом, насколько мне известно, не меняется",

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Украинские войска должны наносить максимальные потери противнику и сдерживать его продвижение.

Еще одно горячее направление, усложняющее оборону Авдеевки

На фронте добавился еще один горячий населенный пункт – Марьинка. Там, как отметил военный эксперт, россияне имеют "долевые успехи".

"Это ответвление как на Курахове с одной стороны, так и с Победы на Юг в район Новомихайловки, где они пытаются "смыкать клешни" и проводят фланговые атаки. Там тоже довольно-таки горячо", — сказал Александр Мусиенко.

Сейчас это фактически направление удара противника. Там действуют украинские силы, которые могли бы привлечь для обороны Авдеевки. Поэтому это усложняет ее оборону. Кроме того, захватчики пытаются ее сместить в районе Угледара.

"Авдеевку может ждать фактически судьба Бахмута по поводу разрушений. Там остаются гражданские еще. Возможно, их придется принудительно эвакуировать для того, чтобы было больше возможностей работать у наших Сил обороны", — подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Украинские защитники держатся в Авдеевке изо всех сил и делают все, что могут.

Какова цель врага

Оккупанты приблизились к дороге, ведущей к Авдеевке. Поэтому, по словам военных, поездка в город превращается в спецоперацию. Каждая поездка по такому пути – это чрезвычайно высокий риск.

"Враг может доставать либо своими дронами, либо другими видами боеприпасов и фактически простреливать, препятствовать нормальному передвижению. Основная цель противника сейчас ясна – их планы состоят в том, чтобы вытеснить наш контингент из Авдеевки", – добавил военный эксперт.

Напомним, руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке. По оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

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