"Фактически летело все": Игнат прокомментировал утреннюю атаку по Украине

Сегодня, 29 декабря, окукпанты атаковали Украину. В городах раздавались взрывы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Враг нанес массированный удар сегодня разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, пожалуй, "Калибров" не было, а так мы видели и "Кинжалы", и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты. Далее видим применение "Шахедов", летели с юго-восточного направления. Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены. По предварительной информации — ракеты Х-101, Х-555 традиционно", — сказал он.

Игнат также объяснил, что было мишенью этой атаки.

"Мишенью была Украина. Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Во всех областях, по всем направлениям. Сначала "Шахедами" осуществили разведку боем оккупанты, дальше уже запустили ракеты разных типов. Традиционно они кружили, обходя те места, где их могут сбить, и таким образом заходили на цель", – добавил он.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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