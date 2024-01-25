Фактор устрашения: эксперт назвал причины для переноса войны на территорию РФ

Успешные атаки в глубине территории РФ заставят россиян задуматься, стоит ли наносить удары по определенным целям в Украине.

Удары по объектам военного назначения в глубине территории Российской Федерации не только подрывают экономику государства-агрессорки, но и уменьшают боеспособность армии и сдерживают врага от атак по Украине из-за осознания неизбежного ответа.

Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в комментарии "24 канала".

“В любой войне с любой точки зрения важно эту войну перенести на территорию противника, поражать его военные объекты во всю глубину. Это позволяет добиться многих вещей, особенно если такие действия эффективны и продолжаются”, — отметил он.

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По словам эксперта, такие удары не просто наносят экономический ущерб России, но и подрывают боеспособность ее армии, учитывая, что страна-агрессор перевела экономику на военные рельсы.

"Удары подрывают боеспособность России. Также это психологический и медийный вред. Главный вопрос в том, настолько систематически удается действовать, и насколько серьезны результаты", — подчеркнул Давид Шарп.

Военный эксперт отметил, что успешные атаки в глубине территории РФ заставят россиян задуматься, стоит ли наносить удары по определенным целям в Украине, если после этого может быть массированный ответный удар.

"В некоторых городах, в частности, на российском пограничье, российская сторона часто сообщает об ударах. Вдали это не совсем регулярно происходит, но силы накапливаются и понемногу совершенствуют возможности. И вот когда эти возможности очень большие, есть шанс включить фактор устрашения", – добавил Шарп.

Напомним, в Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников раздались взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе в Туапсе.

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