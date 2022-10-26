Факты зверств россиян: на деоккупированных территориях эксгумировали около тысячи тел погибших украинцев

На только что освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В результате поисковой работы уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме — на месте одного из самых массовых захоронений. Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские — взрослые и дети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что точные данные станут известны только после экспертизы, а работа по поиску тел продолжается в сотрудничестве с силовыми структурами, пиротехниками и поисковыми группами, созданными при ОВА.

Также читайте Украина вернула тела 25 героев-защитников

Напомним, что после зверств россиян под Киевом Украина и мир снова увидели ужасные места массовых захоронений в освобожденных населенных пунктах Харьковской и Донецкой областей. Так, на деоккупированной части Харьковской области обнаружили тела более 600 убитых россиянами украинцев, среди которых 19 детей. Места массового захоронения также были обнаружены и в Святогорске, Лимане и населенных пунктах вокруг этих городов.

Читайте также: