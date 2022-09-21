Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости РФ" — Бринк

Дата публикации
Просмотры
806
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости РФ" — Бринк

Фото: Associated Press

США никогда не признают претензии России на временно оккупированные территории Украины.

Фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, провала России в войне против Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Читайте также:

Россия нарывается: Генассамблея ООН не оценила пиар-ход РФ с объявлением псевдореферендумов

Россия нарывается: Генассамблея ООН не оценила пиар-ход РФ с объявлением псевдореферендумов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация