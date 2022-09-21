"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости РФ" — Бринк

США никогда не признают претензии России на временно оккупированные территории Украины.

Фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, провала России в войне против Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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