"Фанерный макет": военный эксперт высказал скепсис относительно новых российских ракет Х-БД

По словам Коваленко, есть все основания полагать, что Х-БД сейчас существует только в форме прототипа и ожидать ее массового применения по Украине не стоит.

Россия разработала новые крылатые ракеты Х-БД и вооружила ими сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Об этом сообщило минобороны РФ в субботу, 16 сентября.

"Несет (самолет – ред.) ракету Х-БД с дальностью свыше 6 500 км", – сообщил командующий дальней авиации ВКС страны-агрессора России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Кобылаша, грузоподъемность Ту-160 составляет 100 тонн. А Шойгу объяснил, что на бомбардировщики установлены по две кассеты из шести ракет Х-БД.

Серийный экземпляр или "фанерный макет"?

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Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что Х-БД сейчас существует только в форме прототипа и ожидать ее массового применения по Украине не стоит.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" сообщил в Telegram.

"Относительно ракет Х-БД... Итак, Ким Чен Ыну показали крылатую ракету Х-БД, о которой мало кто слышал и сразу же понеслась волна, что это за Wunderwaffe и чем оно может грозить. В этой связи, думаю, следует внести немного ясности. Впервые о ракете Х-БД заговорили в 2017-м. Это ракета - дальнейшее развитие крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555 с применением на уникальном для российской авиации носителе Ту-160М2. Всего, на сегодняшний день у вкс рф боеспособных 14 Ту-160, а 2 Ту-160М так до сих пор не доведены до ума", - объяснил эксперт и добавил, что выводы напрашиваются сами собой.

Коваленко отметил, что ракета Х-БД имеет длину около 11 метров, а диаметр корпуса около 0,8 м. По его словам, она действительно может иметь дальность полета до 6,5 тысячи километров, но остается ряд вопросов.

"Прошла ли она цикл испытаний? Почему с 2017 о ней, "в железе", не сообщалось, в то время как куда более секретные пиарились нон-стоп? И главное, серийный ли экземпляр был продемонстрирован Ким Чен Ыну, или "фанерный макет"? - уточняет эксперт. - В целом, с учетом узкоспециализированного применения на ограниченном носителе и очень странном развитии проекта, я не исключаю, что скорее второе, нежели первое, увидел северокорейский мясник".

По словам Коваленко, есть все основания полагать, что Х-БД сейчас существует только в форме прототипа и ожидать ее массового применения по Украине не стоит. "А если таковое и будет, то только единичное, в рекламных целях и по районам с очень слабым ПВО, поскольку существенные сомнения в ее "прорывных возможностях", - заключил эксперт.

Напомним, у окупантов появилась 2С31 — 120 мм самоходная артиллерийская пушка на шасси БМП-3. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему это не катастрофа.

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