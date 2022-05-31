"Фантомные боли Путина": в "Энергоатоме" рассказали, как оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу

Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу.
Это может свидетельствовать о "фантомных болях" российского диктатора Владимира Путина, который с 2000 года планировал объединить атомный комплекс России и Украины.
Об этом в "Медиацентре Украина — Укринформ" сказал глава ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Он отметил, что Запорожская АЭС — это хорошо укрепленное сооружение и потому, что там хранятся ядерные материалы и ВСУ никогда не будут стрелять по ней. Поэтому захватчики обустроили на АЭС военную базу.
"Запорожская атомная электростанция и в мирное время – это хорошо укрепленный объект. Который имеет хорошую систему наблюдения, ограждение, специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха. То есть, это идеальная военная база", — сказал Котин.
Напомним, в захваченном Энергодаре оккупанты решили "убрать" работника Запорожской АЭС Сергея Швеца. Они ворвались к нему домой, но мужчина, оказавшийся бойцом АТО, начал отстреливаться, а оккупанты тоже открыли огонь.
Читайте также:
- Из-за вражеских обстрелов 87 населенных пунктов Запорожской области остались без электроэнергии
- Призвал сотрудничать с оккупантами: "гауляйтера" Днепрорудного сообщили о подозрении
- ISW: боевой дух оккупантов снижается из-за больших потерь среди молодых офицеров РФ (карты боев)