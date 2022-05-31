"Фантомные боли Путина": в "Энергоатоме" рассказали, как оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу

"Фантомные боли Путина": в "Энергоатоме" рассказали, как оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу

Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу.

Это может свидетельствовать о "фантомных болях" российского диктатора Владимира Путина, который с 2000 года планировал объединить атомный комплекс России и Украины.

Об этом в "Медиацентре Украина — Укринформ" сказал глава ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он отметил, что Запорожская АЭС — это хорошо укрепленное сооружение и потому, что там хранятся ядерные материалы и ВСУ никогда не будут стрелять по ней. Поэтому захватчики обустроили на АЭС военную базу.

"Запорожская атомная электростанция и в мирное время – это хорошо укрепленный объект. Который имеет хорошую систему наблюдения, ограждение, специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха. То есть, это идеальная военная база", — сказал Котин.

Напомним, в захваченном Энергодаре оккупанты решили "убрать" работника Запорожской АЭС Сергея Швеца. Они ворвались к нему домой, но мужчина, оказавшийся бойцом АТО, начал отстреливаться, а оккупанты тоже открыли огонь.

Читайте также: