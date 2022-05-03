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Фашизм имперского типа: глава Института нацпамяти объяснил идеологию России

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Фашизм имперского типа: глава Института нацпамяти объяснил идеологию России

Россия исповедует идеологию фашизма имперского типа.

В Кремле считают, что они имеют право диктовать другим нациям, как они должны жить.

Об этом сказал глава Института национальной памяти Антон Дробович.

"Российская идеология — это фашизм имперского типа. Это когда одна нация считает, что она может и имеет право рассказывать и устанавливать правила жизни для других наций, не признает права других народов на самоуправление и самостоятельную жизнь. Соответственно, это мы видели в 18 веке, мы видим это сейчас. Просто на время Россия под давлением эволюции затаилась, а теперь уже все стало на свои места", — сказал Дробович.

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