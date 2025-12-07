Фастов — под массированным обстрелом: в городе раздаются взрывы

Мощные взрывы в Фастеве на Киевщине / © tsn.ua

В Фастове, в Киевской области, раздаются взрывы поздно вечером 7 декабря.

Об этом сообщают местные жители, а также предупреждают о БпЛАе над городом Воздушные Силы ВС Украины.

«Фастов, оставайтесь в укрытиях. БпЛА в районе города», — призывают местных жителей.

По состоянию на 23:20. 7 декабря стало известно о серии взрывов в Фастове.

Напомним, ранее, 6 декабря, в Фастове во время атаки враг устроил по местному вокзалу. Эта станция является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда в том числе и дальнего сообщения. Ночь стала тяжелой для Киевщины. РФ массированно атаковала область ракетами и дронами. Под ударом — жилые дома, железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса.