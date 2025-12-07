- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 1 мин
Фастов — под массированным обстрелом: в городе раздаются взрывы
В Фастове на Киевщине снова раздаются взрывы. Враг терроризирует город третьи сутки подряд.
В Фастове, в Киевской области, раздаются взрывы поздно вечером 7 декабря.
Об этом сообщают местные жители, а также предупреждают о БпЛАе над городом Воздушные Силы ВС Украины.
«Фастов, оставайтесь в укрытиях. БпЛА в районе города», — призывают местных жителей.
По состоянию на 23:20. 7 декабря стало известно о серии взрывов в Фастове.
Напомним, ранее, 6 декабря, в Фастове во время атаки враг устроил по местному вокзалу. Эта станция является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда в том числе и дальнего сообщения. Ночь стала тяжелой для Киевщины. РФ массированно атаковала область ракетами и дронами. Под ударом — жилые дома, железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса.