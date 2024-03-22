Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

Фонд Favbet Foundation является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации.
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую еще три автомобиля, сообщили представители фонда.
Полноприводный пикап Nissan Navara и два внедорожника Nissan X-Trail поступили в распоряжение подразделений, держащих оборону и выполняющих боевые задания на востоке страны.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны страны получили уже 280 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта Армия дронов президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.
Фонд Favbet Foundation является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.
Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 650 дронов разного типа, в том числе ударного.
В феврале 2024 года компания присоединилась к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в размере 10 млн грн, получит название "Фаворит".
Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 300 млн грн.