Favbet Foundation передал экипажам БПЛА ВСУ полноприводный микроавтобус

ВСУ с начала великой войны получили 235 автомобилей.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ полноприводный микроавтобус Volkswagen Transporter T5, сообщили представители фонда.

Автомобиль будет работать в составе экипажей беспилотных летательных комплексов в самых горячих точках на востоке страны.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.