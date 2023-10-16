Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных Сил Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобиль помогает украинским защитникам выполнять поставленные командованием задачи на южном направлении фронта.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили более 230 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.