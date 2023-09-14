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Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник

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Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник

ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины очередной внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Пикап уже помогает выполнять боевые задания и укреплять позиции военнослужащих на ключевых участках фронта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
97
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