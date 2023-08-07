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Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

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Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet Foundation.

Автомобиль работает в составе группы Сил специальных операций (ССО), участвующей в боевых действиях на юго-восточном направлении прифронтовой зоны.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
139
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