Favbet Foundation передал ВСУ на Бахмутское направление очередной внедорожник Nissan Navara

Суммарная помощь Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобиль уже помогает специальному подразделению выполнять поставленные боевые задачи на Бахмутском направлении.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот «Армии дронов».

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.