Favbet Foundation передал ВСУ на лиманское направление внедорожник Nissan

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Автомобиль отправлен на Лиманское направление, где он будет работать в составе одной из механизированных бригад, во рту ударных беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.