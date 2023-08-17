Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

Дата публикации
Просмотры
25
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему задачи на восточном направлении, микроавтобус Peugeot Boxer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Целевое назначение автомобиля - удовлетворение логистических нужд Сил обороны в районах выполнения боевых задач на востоке страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
25
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация