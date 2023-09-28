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Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

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Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Автомобиль активно работает на востоке Украины в составе стрелецкой роты, выполняющей боевые задачи на критически важных участках фронта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
74
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