Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

Помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет, сообщили представители фонда.
Эта техника уже работает на ключевых участках фронта на востоке страны.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот «Армии дронов».
Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.