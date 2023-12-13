Favbet присоединился к Операции «Єдність-2. Новорічний салют» и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов

Компания Favbet присоединилась ко второму совместному проекту «Операція «Єдність-2. Новорічний салют», запущенному фандрайзинговой платформой UNITED24, Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» и monobank с целью закупки 5000 FPV-дронов.

Favbet задонатил на сбор 10 млн грн. «Это самый большой корпоративный вклад от первых доноров. Спасибо за мощную поддержку! Когда ты плюс, у врагов минус! Устроим оккупантам настоящий фейерверк», - говорится в сообщении UNITED24.

«FPV-дроны коренным образом изменили ход боевых действий. У наших войск есть преимущество в опыте и навыках применения этих систем, но наш враг тоже не стоит на месте. Поэтому мы без колебаний откликнулись на инициативу президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 по закупке тепловизионных FPV-дронов. Помощь ВСУ – это сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса», – отметил основатель компании Favbet и президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Общая цель сбора – 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины.

3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за границей и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства. БпЛА способы преодолевать расстояние от 12 до 22 километров в зависимости от веса боеприпаса. Все их отправят на самые горячие направления фронта.

«На этот Новый год в Украине не будет салютов и фейерверков, но это не значит, что мы не устроим их для оккупантов. Уверен, что миллионы украинцев охотно присоединятся и ко второй части Операции «Єдність», и этот салют будет единственным, который нам понравится в этом году. Спасибо партнерам за наше единство», – сказал Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, Министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, Favbet присоединился также к первому сбору Операции «Єдність» на закупку 5000 FPV-дронов, задонатив 10 млн грн.

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