Favbet задонатил 4 млн грн на сбор UNITED24 "Безпечне небо"

Компания Favbet перечислила 4 млн грн на проект фандрейзинговой платформы UNITED24 "Безпечне небо", призванный обеспечить силы ПВО системой сенсоров идентификации воздушных целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

"Мы как украинский бизнес понимаем жизненную важность противовоздушной обороны особенно во время российского энергетического террора. Своевременность выявления вражеской ракеты или дрона повышает вероятность ее уничтожения. А каждая уничтоженная в воздухе цель - это спасенные жизни и уцелевшая инфраструктура", - отметил основатель Favbet.

Система сенсоров способна обнаруживать воздушные цели, даже летящие на малых высотах, а также прогнозировать их маршрут для дальнейшей нейтрализации. Благодаря искусственному интеллекту система предусматривает, откуда могут возникнуть следующие угрозы.

Система "Безпечне небо" эффективно показала себя в тестовом режиме как против крылатых ракет, так и против БПЛА Shahed 136.

Во время испытаний в 11 регионах Украины она безошибочно обнаружила 100% воздушных угроз.

Сбор на проект "Безпечне небо" запустил амбассадор UNITED24 Тимоти Снайдер.

"Дроны и ракеты, которые выпускает россия на мирные города, забирают жизни людей и разрушают гражданскую инфраструктуру. Каждый взнос на систему идентификации воздушных целей - шаг к защите украинцев от террористических атак. Мы благодарны каждому бизнесу за взносы и призываем украинские и международные компании присоединиться к сбору", - отмечают в UNITED24.

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