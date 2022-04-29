Федишин о выступлении Повалий в Кремле: "Приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют"

Федишин о выступлении Повалий в Кремле: "Приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют"

Недавно певица Таисия Повалий выступила в Кремле.

Артистка вышла на сцену вместе со Стасом Михайловым и Николаем Басковым, которые открыто поддерживают войну Путина.

Украинская исполнительница Ирина Федишин отреагировала на это. В программе "Звездный путь" знаменитость отметила, что такие люди, как Повалий, не могут быть гражданами Украины.

"Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть — значит, она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну так приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", — заявила Федишин.

Она отметила, что именно из-за таких "предателей в Украине столько проблем".

"Сеяли здесь "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской песни, культуры. Россияне делали свои премии, а наши артисты туда носились за премиями, потому что здесь им не хватало... Россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбировали наших людей культурой, а теперь заехали танками с ракетами и снарядами", – добавила она.

Напомним, на днях между украинскими артистками Оксаной Билозир и Олей Поляковой возник конфликт. Билозир обвинила Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав. В свою очередь Полякова ответила Билозир, что она "не имеет авторского права на музыку Мирослава Скорика". Полякова тогда напомнила Билозир, что она имеет отношение "к какой-то незаконному недострою" и пожелала коллеге "заниматься судами".

В ответ Билозир отреагировала на хейт Поляковой и упрекнула артистку в том, что она уехала из Украины.

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