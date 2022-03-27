Федишин показала, как помогает украинским военным: "Наши старания уехали на передовую"

Федишин показала, как помогает украинским военным: "Наши старания уехали на передовую"

Исполнительница занимается волонтерством.

Певица Ирина Федишин активно помогает украинским военным.

В частности, в своем Instagram исполнительница показала, что плела немало сеток для защитников и собирала гуманитарную помощь.

На передовую знаменитость уже отправила обувь, лекарства, москитные сетки, жилеты, средства гигиены, фонари, павербанки, форму, теплую одежду, продукты питания, буржуйку, пледы и полотенца.

Также Федишин отправила на передовую и рисунки, которые дети адресуют защитникам.

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"Наши старания поехали на передовую. Посылка поехала к ребятам в Запорожье. Всем спасибо! Слава Украине", – поделилась Федишин.

Напомним, артистка также поддерживает и украинцев, которым пришлось покинуть свои дома. Недавно она спела в центре для беженцев во Львове.

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