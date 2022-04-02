Федишин рассказала, сколько собрала средств для украинской армии и на что их потратила

Федишин рассказала, сколько собрала средств для украинской армии и на что их потратила

Знаменитость купила вещи, необходимые для нужд ВСУ.

Певица Ирина Федишин, как и многие другие артисты, помогает Вооруженным силам Украины.

Исполнительница занимается волонтерством: плетет сетки и покупает вещи, необходимые для защитников. В своем Instagram певица рассказала, что ей удалось собрать 300 тыс. грн.

"Друзья, хотела бы отчитаться о движении средств, которые я собрала. Хочу поблагодарить всех, кто приобщается для помощи нашим военным. В частности, удалось собрать 300 тыс. гривен", — поделилась исполнительница.

Вместе с тем исполнительница уже купила много чего для нужд украинской армии. Она приобрела обувь, каски, рации, лекарства и зарядные устройства.

"За эти средства мы заказали 310 пар военной обуви, 80 пар из которых производитель подарил. Кроме того, 20 касок, 20 раций, лекарства и павербанки", – рассказала исполнительница.

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